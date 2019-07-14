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دايما دايخ وتعبان..اعرف الأسباب وعالجها

الأحد، 14 يوليه 2019 05:00 ص
دايما دايخ وتعبان..اعرف الأسباب وعالجها الدوخة-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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الدوخة من المشاكل الصحية التى نتعرض لها دائما سواء كان ذلك  نتيجة الاصابة ببعض الأمراض أو نتيجة سوء التغذية ،ويصاحبها الإغماء والإرهاق الشديد.

وحسب ما ذكره موقع emedicinehealth فأن هناك اسباب مختلفة للإصابة بالدوخة ومنها:

1: قد تكون الدوخة المستمرة نتيجة خلل فى الأذن الداخلية ، مما يسبب عدم اتزان ودوخة مستمرة.

دوخة
دوخة

 

2: الضغط النفسى والعصبى والاكتئاب جميعها تؤثر على صحة الجسم وتسبب الدوخة الشديدة.

3:سوء التغذية وعدم تناول الأطعمة التى تحتوى على فيتامينات وعناصر غذائية يسبب الدوخة الشديدة والإغماء المتكرر.

4:وجود مشاكل فى الجهاز العصبي يسبب عدم الاتزان والدوخة المستمر، والإصابة بمرض باركنسون يسبب الدوخة الشديدة.

الدوخة
الدوخة

 

5: الآثار الجانبية لبعض الأدوية تسبب الدوخة الشديدة والإغماء المتكرر.

6:ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم يسبب الدوخة الشديدة والشعور بالتعب والإرهاق المستمر.

7: التهاب العصب الخامس، يسبب الدوخة الشديدة والتعب والإرهاق المستمر.

8:فقر الدم من المشاكل الصحية التى تسبب ضعف شديد فى الجسم والشعور الدائم بالتعب والإرهاق.

 


دوخة

الدوخة

التعب

الارهاق

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