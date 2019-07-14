خيمة مكيفة لمودعى الحجاج فى مطار القاهرة ..صور

وقالت مصادر بالمطار، إن شركة الخدمات الجوية توفر جميع الخدمات للحجاج وذويهم من مأكولات خفيفة ومشروبات، بالإضافة إلى تزويد الخيمة بشاشات عرض كبيرة من قبل شركة ميناء القاهرة الجوى، لمتابعة مواعيد الرحلات، كما تم توفير شاشات تعرض كيفية أداء مناسك الحج، وعرض أفلام تبين مراحل وإجراءات السفر.

ومن المقرر أن تبدأ شركة مصر للطيران جسرها الجوى الخميس المقبل على أن تكون أخر رحلة فى مرحلة الذهاب فى 5 أغسطس القادم، لنقل ما يقرب من 70 الف حاج وستبدأ الشركة مرحلة عودة الحجاج فى 14 أغسطس القادم.

وأكدت الشركة أن أخر موعد لأصدار التذاكر 4 أغسطس القادم، وأن مكاتب البيع المخصصة للعمل خلال موسم الحج متواجدة في أكاديمية الشرطة بالعباسية لخدمة حجاج القرعة، وبمقر وزارة التضامن الاجتماعى بالعجوزة لحجاج التضامن، ومكتب مبيعات شبرا بأبراج أغا خان لإصدار تذاكر حج الأفراد والسياحة والهيئات الحكومية.

ومن المقرر أن تسير الشركة خلال موسم الحج 351 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام، بمعدل 206 رحلة جوية إلى جدة لنقل 41 ألف حاجا، و 145 رحلة جوية إلى المدينة المنورة لنقل 35 ألف حاج.