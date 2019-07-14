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حجز صاحب مركز صيانة غير مرخص لتجميعه أجهزة ألعاب إلكترونية مستعملة

الأحد، 14 يوليه 2019 01:27 م
حجز صاحب مركز صيانة غير مرخص لتجميعه أجهزة ألعاب إلكترونية مستعملة محكمة-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة عين شمس برئاسة شريف عيسوى، بحجز مسئول مركز صيانة غير مرخص، لقيامه بتجميع أجهزة ألعاب إلكترونية، مستعملة وإعادة تجديدها وطرحها لجمهور المستهلكين، وذلك على ذمة التحريات. 
 
    
وتمكن ضباط مباحث التموين، برئاسة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، من  ضبط صاحب مركز إلكترونيات وصيانة، لقيامه بإدارة المركز بدون ترخيص وتجميع أجهزة ألعاب إلكترونية "بلاى ستيشن" المستعملة، وتصنيع غطاء خارجى جديد لها خارج البلاد "بإحدى الدول الأجنبية" يحمل إحدى الماركات العالمية، وقيامه بإعادة تجميعها ووضعها داخل كراتين تحمل ذات الماركة مماثلة للكراتين الأصلية بقصد طرحها بالأسواق ، لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
 
وعُثر بداخل المركز على 400 غطاء بلاى ستيشن، 2600 بوردة بلاى ستيشن، 1000 سى دى روم، 500 كرتونه فارغة مدون عليها الماركة العالمية المشار إليها وجميع المضبوطات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وأمر إللواء أشرف الجندى مدير مباحث العاصمة بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.
 

عين شمس

نيابة عين شمس

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