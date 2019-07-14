حبس متهم بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه بزعم توظيفها فى "المكياج" 4 أيام

كتبت أمنية الموجى

أمرت نيابة الشئون المالية والتجارية، بحبس متهم 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معه وآخرين بمعرفة النيابة، لقيامهم بالاستيلاء علي مبلغ 3 ملايين جنيه من المواطنين، بزعم توظيفها لهم فى فى مجال مستحضرات التجميل وتعبئة وتغليف المواد الغذائية، مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحريات الأمنية، أن المتهمين اشتركوا فى الاستيلاء مبالغ مالية بلغت قيمتها نحو ( 3,000,000) ملايين جنيه بقصد توظيفها توظيفها واستثمارها لهم فى مجال مستحضرات التجميل وتعبئة وتغليف المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، وأن أحد المتهمين مالك شركة للاستثمار وإدارة المشروعات تلقى مبالغ مالية منه وضحاياه بلغ إجماليها ثلاثة ملايين جنيه، وان أحد المتهمين محبوس على ذمة قضية "نصب".