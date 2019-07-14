سوبر كورة
Ads
الأحد، 14 يوليه 2019 07:19 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

حبس عاطل 4 أيام لضبطه بحوزته كمية من الأقراص المخدرة والأسلحة بالقناطر

الأحد، 14 يوليه 2019 06:58 م
حبس عاطل 4 أيام لضبطه بحوزته كمية من الأقراص المخدرة والأسلحة بالقناطر حبس -أرشيفية
القليوبية نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمر هيثم خضر مدير نيابة القناطر الخيرية، بحبس عنصر إجرامى 4 أيام على ذمة التحقيقات لضبطة بحوزته كمية من الأقراص المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء.
 
وردت معلومات للمقدم مروان الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية بتردد عنصر إجرامى على دائرة المركز لترويج الأقراص المخدرة بدائرة المركز.
 
جرى إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية. 
 
 
وبعد تقنين الإجراءات واستصدار أذن النيابة العامة تمكن النقيب محمد حسام معاون مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية من ضبطه ويدعى  "رجب. م. ع " 27 سنة، عاطل ومقيم عرب الحارث - شلقان - دائرة المركز، السابق اتهامه فى عدد 6 قضايا "مخدرات "مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتى سرقة وسلاح نارى. وبحوزته سلاح نارى بندقية آليه عيار 7.62 × 39 مم مطموسة الأرقام  بالخزينة خاصتها بها عدد 6 طلقة من ذات العيار ،وسلاح نارى طبنجة حلوان عيار 9 مم مطموسة الأرقام  ،وسلاح نارى فرد خرطوش محلي الصنع وعدد  20 قرص ترامادول المخدر  وعدد  2  سلاح أبيض " مطواه " ومبلغ مالي 70 جنيه وهاتف محمول ودراجة ناريه بدون لوحات معدنية ماركة بجاج سوداء اللون ، بالكشف عليها برقمي الشاسيه 94063  - موتور 25449، تبين أنها تحمل لوحات رقم 200351 قليوبية، مبلغ بسرقتها فلاالمحضر رقم 478 لسنة 2019 م جنح مركز كفر شكر بتاريخ 23/1/2019 م – بلاغ المدعو "مجدى ح  ع" 46 سنة،ومقيم المنشأة الصغري – دائرة مركز كفر شكر ، بمواجهته أقر بحيازته للأقراص المخدرة والأسلحة النارية بقصد الإتجار وإرتكابه واقعة سرقة الدراجة النارية وإستخدامها كوسيلة للإنتقال بين عملائه، وتولت النيابة التحقيق. 
 
 
 

القناطر الخيرية

مخدرات

مديرية امن القليوبية

أقراص مخدرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حديد عز: مجموعة العز حولت جزءا من أسهمها إلى شهادات إيداع دولية

حديد عز: مجموعة العز حولت جزءا من أسهمها إلى شهادات إيداع دولية

البرلمان يوافق فى المجموع على قانون تنظيم العمل الأهلى ويرسله لمجلس الدولة

البرلمان يوافق فى المجموع على قانون تنظيم العمل الأهلى ويرسله لمجلس الدولة

الجيش الأمريكى يستعد لمواجهة أكثر من نصف مليون من "صائدى الكائنات الفضائية"

الجيش الأمريكى يستعد لمواجهة أكثر من نصف مليون من "صائدى الكائنات الفضائية"

موجز 6.. ضبط عصابة تنصب على المواطنين وتبيع أرض ملك الدولة بـ6 مليارات جنيه

موجز 6.. ضبط عصابة تنصب على المواطنين وتبيع أرض ملك الدولة بـ6 مليارات جنيه

السيسى خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية: المؤشرات الإيجابية تحققت بوعى الشعب

السيسى خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية: المؤشرات الإيجابية تحققت بوعى الشعب

اتحاد الكرة يستقدم حكاما أجانب لقمة الأهلي والزمالك خلال 48 ساعة

اتحاد الكرة يستقدم حكاما أجانب لقمة الأهلي والزمالك خلال 48 ساعة

بعد موافقة البرلمان..5 مخالفات تسمح بوقف الجمعية الأهلية لمدة عام وغلق مقارها

بعد موافقة البرلمان..5 مخالفات تسمح بوقف الجمعية الأهلية لمدة عام وغلق مقارها

مقتل 3 جنود أتراك وإصابة آخر فى هجوم بولاية هكارى جنوب البلاد (تحديث)

مقتل 3 جنود أتراك وإصابة آخر فى هجوم بولاية هكارى جنوب البلاد (تحديث)

صور.. العثور على أعمال سحر بمقابر قرى القليوبية.. طلاسم بالطلاق والفرقة وصور وأسماء أشخاص وأحجبة بمقابر أجهور الكبرى.. رسومات بالدماء على الملابس و12 عملا بمقابر البرادعة.. وكيل أوقاف القليوبية: السحر من الكفر

صور.. العثور على أعمال سحر بمقابر قرى القليوبية.. طلاسم بالطلاق والفرقة وصور وأسماء أشخاص وأحجبة بمقابر أجهور الكبرى.. رسومات بالدماء على الملابس و12 عملا بمقابر البرادعة.. وكيل أوقاف القليوبية: السحر من الكفر

صور.. البرلمان يوافق على تأسيس الجمعية الأهلية بالإخطار

صور.. البرلمان يوافق على تأسيس الجمعية الأهلية بالإخطار

إشادة أممية بمنتدى شباب العالم فى كاريكاتير اليوم السابع

إشادة أممية بمنتدى شباب العالم فى كاريكاتير اليوم السابع

بيان لوزارة الرياضة: التحقيق فى تربية مواشى وزراعة مخدرات بساحة شعبية ببورسعيد

بيان لوزارة الرياضة: التحقيق فى تربية مواشى وزراعة مخدرات بساحة شعبية ببورسعيد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة