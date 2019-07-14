حبس عاطل 4 أيام لضبطه بحوزته كمية من الأقراص المخدرة والأسلحة بالقناطر

القليوبية نيفين طه

أمر هيثم خضر مدير نيابة القناطر الخيرية، بحبس عنصر إجرامى 4 أيام على ذمة التحقيقات لضبطة بحوزته كمية من الأقراص المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء.

وردت معلومات للمقدم مروان الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية بتردد عنصر إجرامى على دائرة المركز لترويج الأقراص المخدرة بدائرة المركز.

جرى إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية.

وبعد تقنين الإجراءات واستصدار أذن النيابة العامة تمكن النقيب محمد حسام معاون مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية من ضبطه ويدعى "رجب. م. ع " 27 سنة، عاطل ومقيم عرب الحارث - شلقان - دائرة المركز، السابق اتهامه فى عدد 6 قضايا "مخدرات "مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتى سرقة وسلاح نارى. وبحوزته سلاح نارى بندقية آليه عيار 7.62 × 39 مم مطموسة الأرقام بالخزينة خاصتها بها عدد 6 طلقة من ذات العيار ،وسلاح نارى طبنجة حلوان عيار 9 مم مطموسة الأرقام ،وسلاح نارى فرد خرطوش محلي الصنع وعدد 20 قرص ترامادول المخدر وعدد 2 سلاح أبيض " مطواه " ومبلغ مالي 70 جنيه وهاتف محمول ودراجة ناريه بدون لوحات معدنية ماركة بجاج سوداء اللون ، بالكشف عليها برقمي الشاسيه 94063 - موتور 25449، تبين أنها تحمل لوحات رقم 200351 قليوبية، مبلغ بسرقتها فلاالمحضر رقم 478 لسنة 2019 م جنح مركز كفر شكر بتاريخ 23/1/2019 م – بلاغ المدعو "مجدى ح ع" 46 سنة،ومقيم المنشأة الصغري – دائرة مركز كفر شكر ، بمواجهته أقر بحيازته للأقراص المخدرة والأسلحة النارية بقصد الإتجار وإرتكابه واقعة سرقة الدراجة النارية وإستخدامها كوسيلة للإنتقال بين عملائه، وتولت النيابة التحقيق.