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حبس عاطل 4 أيام بتهمة الشروع فى قتل صديقه بسبب خلافات بينهما فى المطرية

الأحد، 14 يوليه 2019 07:26 م
حبس عاطل 4 أيام بتهمة الشروع فى قتل صديقه بسبب خلافات بينهما فى المطرية حبس_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة المطرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة محاولة قتل صديقه بسبب خلافات بينهما، حيث قام المتهم بالتعدى على المجنى عليه مستخدما سلاح أبيض، مزق جسده به، واصابه عدة إصابات بالغة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصاب بأحد الشوارع بالمنطقة، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين شابين بسبب خلافات سابقة بينهما، قام على أثرها المتهم بطعن المجنى علية بسلاح أبيض، وتم نقل المصاب الى المستشفى، والقى القبض على المتهم، تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، التى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

 


محاولة قتل

قتل صديقه

تمزيق جسده

قسم المطرية

شاب يقتل صديقه

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