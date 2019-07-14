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حبس صاحب شركة للاستثمار للاستيلاء على 3 ملايين جنيه بالإسكندرية

الأحد، 14 يوليه 2019 06:40 م
حبس صاحب شركة للاستثمار للاستيلاء على 3 ملايين جنيه بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، حبس صاحب شركة للاستثمار 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على 3 ملايين جنيه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة. 
 
تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط مباحث الأموال العامة فرع الإدارة بغرب الدلتا، يفيد بورود بلاغ من أحد الأشخاص مقيم دائرة قسم شرطة ثان الرمل، و4 آخرين، بتضررهم من صاحب شركة للاستثمار وإدارة المشروعات بالإسكندرية، لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 3,000,000 جنيه بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال مستحضرات التجميل وتعبئة وتغليف المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
 
 
أكدت التحريات صحة الواقعة وتبين أن المتهم المذكور محبوس حالياً على ذمة قضية "نصب"، وبمواجهته عقب تقنين إجراءات إستخراجه من محبسه اعترف بارتكابه للواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
 
 
 

الاسكندريه

اخبار المحافظات

نيابه الرمل

نصب

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