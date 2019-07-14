جنايات دمنهور تحيل أوراق 3 أشخاص لمفتى الجمهورية بتهمة قتل غفير بغرض السرقة

كما قررت المحكمة تحديد جلسة يوم 26 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم على المتهم الرابع .

وتعود أحداث القضية التى حملت رقم 519 لسنة 2019 كلى كفر الدوار حينما تلقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة إخطارا بالعثور على جثة "إ. س .ا" 45 سنة خفير خاص لاحد متاجر بيع قطع غيار السيارات بكفر الدوار.

وكشفت تحريات الاجهزة الامنية أن مرتكب الجريمة "م م" و"ي ا ع" "و ص ح " و"م ا ا" عاطلين وتم ضبطهم و اعترفوا بارتكابهم الجريمة بغرض السرقة.



