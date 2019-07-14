جنايات دمنهور تحيل أوراق 3 أشخاص لمفتى الجمهورية بتهمة قتل غفير بغرض السرقة

قضت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث ، ومحمد المر بإحالة أوراق 3 عاطلين الى مفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم وذلك لاتهامهم بقتل خفير خاص بغرض السرقة بمدينة كفر الدوار.
كما قررت المحكمة تحديد جلسة يوم 26 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم على المتهم الرابع .
وتعود أحداث القضية التى حملت رقم 519 لسنة 2019 كلى كفر الدوار حينما تلقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة إخطارا بالعثور على جثة "إ. س .ا" 45 سنة خفير خاص لاحد متاجر بيع قطع غيار السيارات بكفر الدوار.
وكشفت تحريات الاجهزة الامنية أن مرتكب الجريمة "م م" و"ي ا ع" "و ص ح " و"م ا ا" عاطلين وتم ضبطهم و اعترفوا بارتكابهم الجريمة بغرض السرقة.
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