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بالمنطقة الصناعية..

توقيع بروتوكول تعاون مع شركات الألبان لزيادة العائد على المربين فى جمصة

الأحد، 14 يوليه 2019 08:30 م
توقيع بروتوكول تعاون مع شركات الألبان لزيادة العائد على المربين فى جمصة افتتاح نائب وزير الزراعة لمصنع الثلج المتنقل بالمنصورة
الدقهلية - سارة الباز

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صرحت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركات الألبان من أجل تصنيع الألبان وزيادة العائد على المربين بمحافظة الدقهلية، ليتم تنفيذه بالمنطقة الصناعية بجمصة.

وتفقدت نائب وزير الزراعة برفقة الدكتور عبد المنجي، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية لجان تحصين الحيوانات ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بقرية الحواوشة التابعة لمركز المنصورة، حيث تم الاستماع إلى آراء المواطنين حول الخدمات المقدمة لتشجيع صغار المربين على زيادة الإنتاج.
 
جاء ذلك عقب افتتاح نائب وزير الزراعة ومحافظ الدقهلية لمصنع الثلج المتنقل بشارع عبد السلام عارف بالمنصورة، واستعراض المهندس مصطفى العشري، رئيس مجلس المشروع لمزاياه من حيث توفير الطاقة الكهربائية، والأيدي العاملة، والهدر فى الماء.
 
 

 


الدقهلية

المنصورة

منى محرز

الثروة الحيوانية

مصنع الثلج المتنقل

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