تمساح يعض امرأة ويوصلها إلى زوجها على الشاطئ

كتبت إسراء أحمد فؤاد

هاجم تمساح امرأة أثناء سباحتها في حديقة ليتشفيلد بأستراليا، وتمسك بثيابها، ولم يتركها حتى "أوصلها" إلى الشاطئ، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ونقلت الإمارت اليوم عن الصحيفة البريطانية، أن التمساح لم يترك المرأة إلا بعد أن قام بتوصيلها إلى الشاطئ.

وكان زوجها قد هرع إلى المياه لمساعدتها بعد أن بدأت في الصراخ واستطاع سحبها مع التمساح إلى الشاطئ. ولم يطلق التمساح "سراح المرأة" إلا لدى وصولهما إلى الشاطئ ورجع مجدداً إلى المياه.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزوجين لم يصابا إلا بجراح طفيفة لدى "معركتهما" مع التمساح.