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تفاصيل مقتل سائق على يد فتاة حاول اغتصابها بالعياط

الأحد، 14 يوليه 2019 01:37 م
تفاصيل مقتل سائق على يد فتاة حاول اغتصابها بالعياط جثة - أرشيفية
كتب ــ أحمد الجعفرى

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كشفت التحقيقات تفاصيل قتل فتاة فى العقد الثانى من عمرها لسائق فى العقد الثالث من عمره، حيث تبين أن الفتاة استقلت سيارة ميكروباص مع السائق، وخلال الطريق استدرجها إلى منطقة جبلية بقرية طهما التابعة لمركز العياط فى جنوب محافظة الجيزة، وهناك أجبرها على النزول تحت تهديد سلاح أبيض، وطلب منها نزع ملابسها.
 
وأضافت التحقيقات، أن الفتاة تظاهرت بالإذعان للشاب وتلبية رغباته، بعدها غافلته وتمكنت من استخلاص السلاح الأبيض "مطواة" وسددت له عدة طعنات نافذة وتركته غارقًا فى دمائه وفرت هاربة.

توجهت الفتاة عقب الإجهاز على السائق إلى قسم الشرطة، وهناك سردت تفاصيل الواقعة، واعترفت بقتلها السائق دفاعًا عن نفسها، أمام محاولته الاعتداء عليها جنسيًا، فتوجهت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتم العثور على جثة السائق، مصابا بعدة طعنات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

ناظر فريق من النيابة جثة المجنى عليه، وتبين إصابته بعدة طعنات نافذة فى مناطق متفرقة من الجسد، وعليه صدر قرار النيابة بتشريحه، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به؛ للوقوف على ظروف وملابسات إصابته التى أدت إلى وفاته، وتبين من خلال الاطلاع على بطاقة هويته أنه "أ.ع" 22 سنة، ويقيم بإحدى قرى مركز العياط.


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