تفاصيل مقتل سائق على يد فتاة حاول اغتصابها بالعياط

توجهت الفتاة عقب الإجهاز على السائق إلى قسم الشرطة، وهناك سردت تفاصيل الواقعة، واعترفت بقتلها السائق دفاعًا عن نفسها، أمام محاولته الاعتداء عليها جنسيًا، فتوجهت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتم العثور على جثة السائق، مصابا بعدة طعنات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
ناظر فريق من النيابة جثة المجنى عليه، وتبين إصابته بعدة طعنات نافذة فى مناطق متفرقة من الجسد، وعليه صدر قرار النيابة بتشريحه، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به؛ للوقوف على ظروف وملابسات إصابته التى أدت إلى وفاته، وتبين من خلال الاطلاع على بطاقة هويته أنه "أ.ع" 22 سنة، ويقيم بإحدى قرى مركز العياط.
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