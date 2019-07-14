تعرف على فوائد لا تتخيلها لخل جوز الهند.. أهمها تقوية المناعة

كتب بيتر إبراهيم

خل جوز الهند مكون سائل طهى لاذع، وهو عنصر شائع فى الطبخ فى جنوب شرق آسيا ويعود تاريخه إلى مئات السنين، وأصبح مؤخرًا شعبيًا فى الولايات المتحدة كبديل لخل التفاح، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى “OrganicFacts”.

وبخلاف المجموعة الواسعة من الخل المصنوع من عصائر الفاكهة، يتكون خل جوز الهند الحقيقى من عصارة شجرة جوز الهند، ويضاف الخميرة إليه ويسمح لها بالتخمر بمرور الوقت، ويجب ترك الخل بدون تصفية للاحتفاظ بجميع البكتيريا الجيدة، والتى يمكن أن يكون لها عدد من الفوائد على الصحة العامة حسب الأبحاث.

عندما يتعلق الأمر بتذوق خل جوز الهند، فإنه من الحامض تمامًا، تمامًا مثل أى خل آخر، لكن مع نكهة أكثر حلاوة قليلاً تجعله أكثر توازناً.

الفوائد الصحية لخل جوز الهند

خل جوز الهند يحتوى على 9 أحماض أمينية أساسية.



تلعب الأحماض الأمينية دورًا كبيرًا في صحتنا، من إصلاح الأنسجة التالفة إلى مساعدة الجهاز المناعى فى مكافحة العدوى، وحتى بمثابة الناقلات العصبية فى الدماغ.

يساعد على فقدان الوزن



لديه مؤشر نسبة السكر في الدم منخفضة ، وهذا يعني أنه لا يسبب طفرات كبيرة في نسبة السكر في الدم عند الهضم، وهذه أخبار جيدة لمرضى السكر ، ولكنها تعد أيضًا بكل من يحاول فقدان الوزن.