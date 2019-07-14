سوبر كورة
Ads
الأحد، 14 يوليه 2019 03:17 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية صحة وطب

تعرف على فوائد لا تتخيلها لخل جوز الهند.. أهمها تقوية المناعة

الأحد، 14 يوليه 2019 02:00 ص
تعرف على فوائد لا تتخيلها لخل جوز الهند.. أهمها تقوية المناعة جوز الهند
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خل جوز الهند مكون سائل طهى لاذع، وهو عنصر شائع فى الطبخ فى جنوب شرق آسيا ويعود تاريخه إلى مئات السنين، وأصبح مؤخرًا شعبيًا فى الولايات المتحدة كبديل لخل التفاح، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى  “OrganicFacts”.

وبخلاف المجموعة الواسعة من الخل المصنوع من عصائر الفاكهة، يتكون خل جوز الهند الحقيقى من عصارة شجرة جوز الهند، ويضاف الخميرة إليه ويسمح لها بالتخمر بمرور الوقت، ويجب ترك الخل بدون تصفية للاحتفاظ بجميع البكتيريا الجيدة، والتى يمكن أن يكون لها عدد من الفوائد على الصحة العامة حسب الأبحاث.

عندما يتعلق الأمر بتذوق خل جوز الهند، فإنه من الحامض تمامًا، تمامًا مثل أى خل آخر، لكن مع نكهة أكثر حلاوة قليلاً تجعله أكثر توازناً.

 

الفوائد الصحية لخل جوز الهند

خل جوز الهند يحتوى على 9 أحماض أمينية أساسية.
 

 تلعب الأحماض الأمينية دورًا كبيرًا في صحتنا، من إصلاح الأنسجة التالفة إلى مساعدة الجهاز المناعى فى مكافحة العدوى، وحتى بمثابة الناقلات العصبية فى الدماغ.

يساعد على فقدان الوزن
 

لديه مؤشر نسبة السكر في الدم منخفضة ، وهذا يعني أنه لا يسبب طفرات كبيرة في نسبة السكر في الدم عند الهضم، وهذه أخبار جيدة لمرضى السكر ، ولكنها تعد أيضًا بكل من يحاول فقدان الوزن.


جوز الهند

فوائد خل جوز الهند

الهند

فوائد جوز الهند

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
100 مليون صحة: تناول الطماطم والفلفل الأخضر يحمى من الإصابة بالأنيميا

100 مليون صحة: تناول الطماطم والفلفل الأخضر يحمى من الإصابة بالأنيميا

عيد الاستقلال الأمريكى يقلل من إيرادات فيلم Spider-Man: Far From Home

عيد الاستقلال الأمريكى يقلل من إيرادات فيلم Spider-Man: Far From Home

السعودية أغنى دول العالم بالبترول ترفع أسعار البنزين بمختلف أنواعه للمرة الثالثة فى عام واحد.. بنزين 95 يصل إلى 2.18 ريال بما بما يعادل 9 جنيهات و63 قرشاً ..وأرامكو تؤكد : الأسعار المحلية قابلة للتغيير

السعودية أغنى دول العالم بالبترول ترفع أسعار البنزين بمختلف أنواعه للمرة الثالثة فى عام واحد.. بنزين 95 يصل إلى 2.18 ريال بما بما يعادل 9 جنيهات و63 قرشاً ..وأرامكو تؤكد : الأسعار المحلية قابلة للتغيير

باريس سان جيرمان يحدد شرطه لعودة نيمار إلى برشلونة

باريس سان جيرمان يحدد شرطه لعودة نيمار إلى برشلونة

مصر تحتضن أعضاء مجلس النواب الليبى للتشاور حول دور البرلمان فى بناء الدولة الحديثة.. 80 نائبًا ليبيًا يبحثون بالقاهرة سبل التعامل مع الأزمة الليبية.. برلمانيون لـ"اليوم السابع": مصر تدعم ليبيا فى مكافحة الإرهاب

مصر تحتضن أعضاء مجلس النواب الليبى للتشاور حول دور البرلمان فى بناء الدولة الحديثة.. 80 نائبًا ليبيًا يبحثون بالقاهرة سبل التعامل مع الأزمة الليبية.. برلمانيون لـ"اليوم السابع": مصر تدعم ليبيا فى مكافحة الإرهاب

مرتضى منصور: محمد عواد فى الزمالك بنسبة 85%.. و5 صفقات سوبر فى الطريق

مرتضى منصور: محمد عواد فى الزمالك بنسبة 85%.. و5 صفقات سوبر فى الطريق

مرتضى منصور لـ"كهربا": بلاش تلعب بالنار مع الأسود.. ومحضرلك مفاجأة

مرتضى منصور لـ"كهربا": بلاش تلعب بالنار مع الأسود.. ومحضرلك مفاجأة

أخبار × 24 ساعة.. اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 بنسبة نجاح 78.6%

أخبار × 24 ساعة.. اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 بنسبة نجاح 78.6%

الأولى على الثانوية العامة "دمج" بالقليوبية: إعاقتى لم تمنعني من التفوق

الأولى على الثانوية العامة "دمج" بالقليوبية: إعاقتى لم تمنعني من التفوق

اليوم السابع.. السيسى: تحية تقدير للمصريين من رمز العسكرية الوطنية

اليوم السابع.. السيسى: تحية تقدير للمصريين من رمز العسكرية الوطنية

سفير الاتحاد الأوروبى: اهتمام كبير بالسياحة فى مصر لشواطئها الخلابة

سفير الاتحاد الأوروبى: اهتمام كبير بالسياحة فى مصر لشواطئها الخلابة

الاستثمار تصدر 100 قرار لتشجيع رجال الأعمال وتحسين المناخ العام..تعرف عليها

الاستثمار تصدر 100 قرار لتشجيع رجال الأعمال وتحسين المناخ العام..تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة