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تعرف على خطة تطوير طريق الواحات والدائرى الأوسطى والفيوم لمنع الزحام المرورى

الأحد، 14 يوليه 2019 09:12 ص
تعرف على خطة تطوير طريق الواحات والدائرى الأوسطى والفيوم لمنع الزحام المرورى خدمات مرورية - أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد

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قال مصدر أمنى، إن هناك خطة لتطوير محاور هامة لمنع الزحام المرورى بمدينة 6 أكتوبر، والمدن الجديدة التى يتم إنشاؤها لاستيعاب السيارات، وسيتم تطوير طريق الواحات مرورًا بوصلة دهشور الجنوبية (وهو جزء من الطريق الدائرى الأوسطى)، مستهدفًا بذلك تخفيف الأحمال المرورية عن طريق الفيوم، مع رفع كفاءة وصلة دهشور الجنوبية، والتى تخدم المناطق الصناعية.

وأضاف المصدر، أنه سيتم تطوير تقاطع طريق الواحات مع طريق الفيوم حتى الكيلو 30 (الكمين)، وتشمل أعمال التطوير إضافة حارات داعمة على جانبى الطريق، وإنشاء نفقين مروريين أسفل الدائري، لخدمة عدة كيانات تعليمية، وسياحية، ومنطقة الإسكان الاجتماعى، والمنطقة الصناعية، كما سيتم تطوير طريق الواحات المتقاطع مع الطريق الدائرى والأوسطى بطول 22 كم، وحتى تقاطعه مع طريق زويل، لتقليل الكثافة المرورية من وإلى المدينة.

واستطرد المصدر، أنه سيتم إنشاء محاور جديدة لنقل الحركة المرورية إليها، بجانب مشروع الطريق الدائرى الأوسطى بداية من تقاطع طريق الواحات ومرورًا بالمناطق السكنية، ليعبر المحاور الداخلية بطول 10 كم، ويصبح عرضه 82 مترًا، بالإضافة إلى تطوير طريق الواحات الرئيسي، باعتباره أحد أهم الشرايين المؤدية للمدينة.

وأوضح المصدر، أنه سيتم تطوير الطرق الداخلية بأكتوبر لنقل الحركة من مداخل المدينة الرئيسية، وربط الأحياء السكنية ببعضها، ومحور الكفراوي، من أول الحصرى إلى فودافون بطول 6 كم، لخدمة المناطق السكنية والطبية، وتشمل أعمال التطوير زيادة عرض الطريق، وجعله طريقًا حضاريًّا يضم كل العناصر المرورية والتنسيقية ليصبح بمثابة شريان داخلى لربط المدينة.

ولفت المصدر، إلى أن سيتم تطوير محور وصلة دهشور الشمالية الرابط من طريق الواحات حتى طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوى والواحات مرورا بـ26 يوليو، ومحور جمال عبد الناصر، الذى يقطع وصلة دهشور الشمالية حتى المنطقة الصناعية، وجارٍ تطويرها ورفع كفاءتها والعمل على تحويل النقل الثقيل منها بعمل محور آخر موازى، وتوسيع الطريق لـ14 مترًا.


ادارة المرور

تطوير الطرق

طريق الواحات

الدائرى الاوسطى

توسعة الطرق​

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