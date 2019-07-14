تشريح جثة سيدة يكشف للنيابة كواليس مقتلها بالسلام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة السلام، بتشريح جثة سيدة، عثر عليها داخل مسكنها مقتولة بعدة طعنات، كما أمرت النيابة باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.



كانت بدأت النيابة التحقيق مع المتهم "محمود.ع"، لاتهامه بقتل سيدة داخل شقتها بالسلام.



وألقتالأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على المتهم فى واقعة مقتل سيدة طعناً بسكين بمنطقة السلام.



وكشف مصدر أمنى، أن المتهم عامل، ومن محافظة دمياط وكان على علاقة بالمجنى عليها.

كان قسم شرطة السلام أول، تلقى بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها، وبالانتقال والفحص تبين أن المجنى عليها مقتولة بعدة طعنات بناطق متفرقة من الجسم وتبين انها تعمل كوافيرة، وتم تشكيل فريق بحث مكبر لكشف غموض الواقعة.