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تسهيلات وتيسيرات لكبار السن وذوى الإعاقة بالجوازات

الأحد، 14 يوليه 2019 11:55 ص
تسهيلات وتيسيرات لكبار السن وذوى الإعاقة بالجوازات مصلحة الجوازات-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.
 
فقد قامت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية باستقبال عددا من المواطنين ، وجميعهم من كبار السن ، وذوى الإعاقة ، والمرضى ، وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها ، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى إستخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.
 
جاء ذلك فى إطار السياسة الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوى الإعاقة.
 
 
 

جوازات

كبار السن

حقوق الانسان

مبادرات انسانية

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