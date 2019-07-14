تربية نوعية عين شمس تواصل استقبال طلاب الثانوية العامة للتقدم لاختبارات القدرات

كتب محمود راغب

تواصل كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور أمانى حنفى عميدة الكلية، استقبال طلاب الثانوية العامة، للتقدم لاختبارات القدرات بالكلية ، للأسبوع الثانى على التوالى، بعد فتح التسجيل الإلكترونى أمام الطلاب عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg .

وتستمر اختبارات القدرات حتى يوم السبت 20 يوليو الجارى، وفقا للمواعيد المعلنة من قبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وتجرى الكلية اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بشعبتى التربية (الفنية والموسيقية)، فيما شهدت الكلية تواجد عدد كبير من اتحاد الطلاب بالكلية لاستقبال الطلاب ومساعدتهم خلال كافة مراحل التقديم.