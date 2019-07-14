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ترامب: نسبة تأييدى داخل الحزب الجمهورى هى الأعلى على الإطلاق بـ94%

الأحد، 14 يوليه 2019 12:18 ص
ترامب: نسبة تأييدى داخل الحزب الجمهورى هى الأعلى على الإطلاق بـ94% الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ

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 قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم السبت، إن نسبة تأييده داخل الحزب الجمهورى بلغت 94%، مؤكدا أنها الأعلى بين نسب تأييد جميع من سبقوه فى منصبه من الحزب الجمهورى.

وكتب ترامب، عبر صفحته على موقع التدوبنات القصيرة "تويتر" ، "نسبة تأييد 94% فى الحزب الجمهوري، النسبة الأعلى فى جميع الأوقات ، الرئيس الجمهورى السابق رونالد ريجان كان 87% ، شكرا لكم".


لكن الرئيس الأمريكى لم يشر إلى أية تقارير أو إحصاءات تثبت هذه الأرقام ، وهذه ليست المرة الأولى التى يعلن فيها ترامب عن ذلك الأمر، إذ أدلى بتصريح مشابه خلال زيارته لبريطانيا، الشهر الماضي، وأعطى النسبة نفسها دون تقديم أدلة أيضا ، ونفت صحيفة "واشنطن بوست" آنذاك صحة ما ذكره ترامب ، واعتبرتها "غير منطقية إلى حد بعيد".

 

 


الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الحزب الجمهورى

أمريكا

الانتخابات الأمريكية

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