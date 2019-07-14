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تجديد حبس ممرضة 15 يوما لتسببها فى بتر عضو ذكرى لطفل أثناء الختان

الأحد، 14 يوليه 2019 03:36 م
تجديد حبس ممرضة 15 يوما لتسببها فى بتر عضو ذكرى لطفل أثناء الختان حبس -أرشيفية
القليوبية – نيفين طه

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة قليوب الجزئية، اليوم، حبس ممرضة "ك س" بالمركز الطبى بمنطى، 15 يوما على ذمة التحقيقات فى واقعة اتهام ولى أمر طفل عمره شهر لها، بالإهمال الطبى الذى تسبب فى بتر العضو الذكرى لنجله بسبب إجرائها جراحة ختان خاطئه له.
 
وكان مواطنا اتهم ممرضة بالمركز الطبى بمنطاى بشبرا الخيمة، بتعريض حياة ابنه للخطر لإجرائها عملية طهارة له مما تسبب له فى مضاعفات، أدت إلى بتر عضوه الذكرى والقضاء على ذكورته.
 
وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً بورود بلاغ للعميد هيثم حجاج مأمور مركز قليوب من أشرف حلمى 39 عاما، يقطن منطقة منطى بشبرا الخيمة، بأنه أجرى لنجله "محمد" البالغ من العمر شهر أثناء عملية طهارة داخل إحدى المراكز الطبية.
 
وفوجئ المواطن بأن من قام بالعملية ممرضة وأجرتها بطريقة خاطئة مما تسبب للطفل في مضاعفات وظهرت مكان الجرح رغوة وانسداد بمجرى البول، وذهبت أسرة الطفل إلى مستشفى معهد ناصر، وأوضح الأطباء ان المشكلة فيمن أجرى له الطهارة وان هناك غرغرينه وتم بتر عضو الطفل الذكرى لإنقاذ حياته.
 
وحرر الأب محضرا فى مركز قليوب يحمل رقم 10880 لسنة 2019  .
 

حبس ممرضة

مركز طبي

طفل

عملية طهارة

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