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تجديد حبس متهمين بحيازة المواد المخدرة بالتجمع 15 يوماً

الأحد، 14 يوليه 2019 04:35 م
تجديد حبس متهمين بحيازة المواد المخدرة بالتجمع 15 يوماً حشيش-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس متهمين بحيازة المواد المخدرة، بمنطقة التجمع الخامس، 15 يوماً على ذمة التحقيقات. 
 
 
وكشفت التحريات أن المتهمين هم "أحمد. ع"، و"عادل.م"،  عاطلين، واعترف المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، وحيازتهم المواد المخدرة، وترويجها بدائرة القسم.
 
كانت بداية الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة التجمع الخامس، تفيد بقيام عاطلين، بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمعالخامس، من القبض على المتهمين وبحوزتهم "30قطعة حشيش، و20 قرص ترمادول مخدر"، وبسؤالهم اعترفوا بترويجهم للمواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
 
 

تجارة المخدرات

حبس

نيابة القاهرة الجديدة

قسم التجمع

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