تجديد حبس قاتلى موظف قليوب 15 يوما على ذمة التحقيقات

القليوبية نيفين طه

جدد قاضى المعارضات بمحكمة قليوب الجزئية، حبس عاملين 15 يوما علي ذمة التحقيقات لقتلهما موظف بقرية صنافير بقليوب .

وكان العميد هيثم حجاج مأمور مركز شرطة قليوب، تلقى بلاغا من الأهالى بالعثور على جثه لشخص بقرية صنافير دائرة المركز، تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن، الذى أمر بتشكيل فريق بحث قاده اللواء هشام سليم مدير المباحث، والعميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية، وبالانتقال ومعاينة الجثة، تبين أنها لشخص يدعى "م .س" 40 سنة،موظف بإحدى الشركات وتحتوى على عدة طعنات فى مناطق مختلفة .

وتوصلت التحريات إلى أن عاملين وراء ارتكاب الواقعة، وهما على علاقة عمل بالمجني عليه وأنهما كانا يستقلان معه سيارته، وأثناء السير في منطقة صنافير طلبا منه التوقف بالسيارة، وقاما بافتعال مشاجرة معه، تم خلالها طعنه بالأسلحة البيضاء وتركاه في مكان العثور عليه، وقاما بالاستيلاء على سيارته.

وتم القبض على المتهمين وهم كلا من " ن. ا.ع "،32 سنة، و" ا.س.ا "،24 سنة، عاملين، وأرشدا عن مكان السيارة، واعترفا بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة.