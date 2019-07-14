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تجديد حبس عاطل قتل ربة منزل برصاصة خطأ فى مشاجرة بعين شمس

الأحد، 14 يوليه 2019 04:33 م
تجديد حبس عاطل قتل ربة منزل برصاصة خطأ فى مشاجرة بعين شمس سلاح-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل ربة منزل برصاصة خرجت بالخطأ، من بندقيته، وحيازة سلاح نارى.
 
وكشفت تحقيقات النيابة ، عن  نشوب مشاجرة بين المتهم وأحد جيرانه، توجه على إثرها إلى شقته لإحضار بندقية خرطوش، لاستخدامها فى المشاجرة، وأثناء عبثه بها، خرجت منها رصاصة بطريق الخطأ استقرت فى جسد جارته أودت بحياتها.
 
وتمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من ضبط مرتكب الواقعة ، وتبين أنه عاطل، مقيم بذات العقار سكن المجنى عليها،  وبحوزته (فرد خرطوش عيار 12مم – المُستخدم فى ارتكاب الواقعة).
 
وبمواجهة المتهم أقر بأنه أثناء نزوله من الشقة سكنه ممسكاً بيده السلاح النارى المضبوط بحوزته بقصد التشاجر، مع أحد الأشخاص بالمنطقة سكنه، خرجت منه طلقة على سبيل الخطأ أصابت جارته المجنى عليها، التى تصادف وقفها على سلم العقار أمام الشقة سكنها، ما أدى لحدوث إصابتها، التى أودت بحياتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عين شمس

قسم عين شمس

نيابة عين شمس

عاطل يقتل سيدة فى عين شمس

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