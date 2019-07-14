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تجديد حبس المتهم بقتل سائق بسبب خلافات أسرية فى الشرقية

الأحد، 14 يوليه 2019 10:33 ص
تجديد حبس المتهم بقتل سائق بسبب خلافات أسرية فى الشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الإبراهيمية، اليوم، تجديد حبس المتهم بقتل شاب بعزبة شاهين، طعنا بالسكين، لخلافات أسرية بينهما، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول "ياسر" وشهرته الباز، عامل، مقيم عزبة شاهين، للمستشفى العام بالإبراهيمية، جثة هامدة.

تبين من التحريات قيام " محمد ص م" 26 سنة سائق مقيم عزبة شاهين، دائرة المركز، بارتكاب الواقعة، وقام بطعنه بسلاح أبيض مطواة بأنحاء الجسد حتى فارق الحياة بسبب خلافات أسرية، حيث توجد بينها علاقة نسب.

وتمكنت قوة من مباحث الإبراهيمية، برئاسة الرائد هانى صفوت، رئيس مباحث المركز، وبإشراف العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة، وتبين أن شقيقة المتهم متزوجة من شقيق المجنى عليه، وجارى عرض المتهم على النيابة العامة.

 

 


الشرقية

مركز شرطة الابراهيمية

عزبة شاهين

قتل شاب

خلافات اسرية

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