تأخر إقلاع 6 رحلات دولية بالمطار لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

كتبت ــ رحاب نبيل

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد، تأخر إقلاع 6 رحلات دولية تابعة لشركات خاصة، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات رقم 273 والمتجهة الي كازبلانكا، ورحلة رقم 91736 والمتجهة الي الكويت، ورحلة رقم 802 المتجهة الي ميلان .

وأضافت المصادر، أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات رقم 544 والمتجهة الي الكويت، ورحلة رقم 814 والمتجهة الي تونس، ورحلة رقم 266 والمتجهة الي الرياض، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وأوضحت المصادر، أن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران الدولية والداخلية شهدت انتظاما تاما في حركة إقلاع وهبوط الطائرات بدون تأخير أو إلغاء وفقا لجدول التشغيل المقرر لها.