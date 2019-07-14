بوتين يؤكد أهمية العلاقات مع فرنسا لضمان أمن واستقرار أوروبا

موسكو (أ ش أ)

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أهمية العلاقات بين بلاده وفرنسا لضمان الأمن والاستقرار فى أوروبا وحل الكثير من المسائل الدولية المهمة.

وأعرب بوتين - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - عن ثقته بأن روسيا وفرنسا يمكنهما تطوير علاقاتهما اعتمادا على التقاليد الطيبة القديمة، والتعاون بينهما فى المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعلمية والفنية والإنسانية، وغيرها...".

وكان الرئيس الروسى قد بعث ببرقية تهنئة لنظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون بمناسبة العيد الوطنى الفرنسى "يوم الباستيل" وهو اليوم الذى تم فيه اقتحام سجن الباستيل عام 1789، والذى يمثل بداية الثورة الفرنسية العظيمة.