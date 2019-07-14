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بعد رفع أسعار الوقود فى السعودية.. هاشتاج #البنزين يتصدر تويتر

الأحد، 14 يوليه 2019 11:17 ص
بعد رفع أسعار الوقود فى السعودية.. هاشتاج #البنزين يتصدر تويتر أرامكو
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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تصدر هاشتاج #البنزين موقع التواصل الاجتماعى تويتر، وذلك بعد ساعات من رفع المملكة العربية السعودية أسعار #البنزين، وقالت شركة أرامكو السعودية إنها رفعت أسعار #البنزين فى السوق المحلية ابتداء من اليوم الأحد بالتوقيت المحلي.

وستكون أسعار #البنزين فى المملكة العربية السعودية على النحو الآتى:

نوع الوقود أسعار الربع السابق أسعار الربع الحالي

أبريل – يونيو 2019م يوليو – سبتمبر 2019م

بنزين 91 1.44 ريال لكل لتر 1.53 ريال لكل لتر

بنزين 95 2.10 ريال لكل لتر 2.18 ريال لكل لتر

وذلك وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة، علمًا بأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعاً وانخفاضًا تبعًا للتغيرات فى أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.


ارامكو

البنزين

السعودية

رفع اسعار البنزين فى السعودية

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