انطلاق اجتماع الدورة 93 للجنة الدائمة للإعلام العربى غدا

كتب مصطفى عنبر

تعقد اللجنة الدائمة للإعلام العربي أعمال دورتها العادية (93) غدا الاثنين، فى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة دكتور خالد الغامدي، رئيس اللجنة والمشرف العام على الإعلام الخارجى بوزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة وكلاء وزارات الإعلام فى الدول العربية ورؤساء أجهزة ومؤسسات الإعلام العربية.

وقال السفير بدر الدين علالى الأمين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال فى جامعة الدول العربية، إن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن ثمانية عشر بنداً، تمهيدا لعرضها على الدورة (11) للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب بعد غد الثلاثاء، ورفعها إلى الدورة الـ (50) لمجلس وزراء الإعلام العرب الأربعاء المقبل، بأحد فنادق مدينة نصر، يأتي في مقدمتها بند القضية الفلسطينية كونها إحدى البنود الرئيسية التى تعرض بشكل دائم على المجلس والتى لازالت تعتبر القضية المركزية للأمة العربية خاصة في ظل تعنت الجانب الاسرائيلي، بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى التى تندرج تحته كالخطة الإعلامية الدولية للتصدى للقرار الأمريكى الأحادى بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف فى تصريح صحفى له اليوم " أنه يأتي في صدارة اولويات هذه الدورة اعتماد النسخة المحدثة لميثاق الشرف الإعلامي العربي الذي يرسخ القيم والمبادئ المهنية والاخلاقية للإعلاميين، ويواكب المستجدات الإقليمية والدولية.

وقال السفير علالي " إن بند "خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج" يظل بندا دائما على جدول الأعمال، حيث تعمل اللجنة في هذه الدورة على وضع افكار جديدة للخطة بما يمكنها من الدور المنوط لها، وبما يخدم المحاور الثلاثة التي تعمل على تدعيمها وهي: القضية الفلسطينية، والارهاب،وتصحيح صورة العرب والمسلمين.

وأوضح أن جدول الاعمال يتضمن خلال هذه الدورة عدداً من البنود الهامة الاخرى كالاستراتيجية الإعلامية العربية، الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة، دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، واللجنة العربية للإعلام الالكتروني، وعاصمة الإعلام العربي، بالإضافة إلى موضوعات اخرى.

وتشهد ايضاً هذه الدورة استحداث بند جديد وهو" إدراج مادة التربية الإعلامية ضمن المناهج الدراسية" وهو مجال جديد للدارسة يهدف إلى الحماية من الاثار السلبية للرسائل الإعلامية ومضامينها المختلفة في ظل التطور الهائل لوسائل الإعلام وتعدد مصادرها.

وسيتم على هامش أعمال هذه الدورة الجديدة للمجلس الوزاري تكريم الفائزين في الدورة الرابعة لجائزة التميز الإعلامي العربي تحت شعار " القدس في عيون الإعلام"، حيث سيتم تكريم عدداً من الشخصيات و الأعمال والمؤسسات الإعلامية العربية المتميزة التي دعمت قضية القدس إعلامياً.

الجدير بالذكر أن مجلس وزراء الإعلام العرب يأتي من ضمن المجالس الوزارية المتخصصة تحت مظلة جامعة الدول العربية ويضم في عضويته كل الدول الأعضاء لدى الجامعة ، وينعقد مرة كل عام بمقر الأمانة العامة أو احدى الدول الأعضاء وله أن يعقد اجتماعا طارئاً عند الضرورة.