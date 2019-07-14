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امرأة هندية تضع أول مولود فى موسم حج 2019 بالمملكة العربية السعودية

الأحد، 14 يوليه 2019 02:01 ص
امرأة هندية تضع أول مولود فى موسم حج 2019 بالمملكة العربية السعودية مكة المكرمة
وكالات الأنباء

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وضعت امرأة هندية، أول مولود في حج هذا العام الموافق 1440 هجريا، وأطلقوا عليه اسما مميزا، بهذه المناسبة، حسبما ذكرت السلطات السعودية المعنية بشؤون الحجاج، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

 

وأكدت الوكالة أن وكالة الأحوال المدنية السعودية، سلمت أول شهادة ميلاد لحاج من الجالية الهندية يدعى ديل شاد، مشيرة إلى أن زوجته وضعت مولودها بالمدينة المنورة.

 

وأوضحت الوكالة أن العائلة الهندية، أطلقت على مولودها الجديد اسما مميزا هو "أحمد المدينة".

 

وقال المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر، إن وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية السعودية اللواء عبد الرحمن الجلعود، وجه بتسليم شهادة الميلاد لوالد الطفل بمقر إقامتهم بالمدينة المنورة، لتسهيل الإجراءات عليهم.

 

ولفتت إلى أن الحاج الهندي ديل شاد، عبر عن سعادته بالمولود والخدمات، التي تم تقديمها بالمستشفى موضحا أن حبه للمدينة المنورة جعله يختار "أحمد المدينة" اسما للمولود.

 

وقال محمد الجاسر إن الأحوال المدنية هي الجهة الرسمية المعنية بإثبات وتسجيل الأمور المدنية الخاصة بـ"ضيوف الرحمن" ومنها المواليد.

 


موسم الحج

مكة المكرمة

ولادة

مولود

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