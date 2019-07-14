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"الهجرة العراقية" : عودة 423 نازحا إلى مناطق سكناهم في نينوى

الأحد، 14 يوليه 2019 12:52 م
"الهجرة العراقية" : عودة 423 نازحا إلى مناطق سكناهم في نينوى نازحون من الموصل
أ ش أ

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أعلنت وزارة الهجرة العراقية اليوم،الأحد، عودة 423 نازحا من مخيمات النزوح شرقي الموصل وجنوبه إلى مناطق سكناهم الأصلية في محافظة نينوى خلال الأسبوع الماضي.

 

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في وزارة الهجرة علي عباس جهاكير في بيان - حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية - :"إن الوزارة بالتعاون مع وزارة النقل وقيادة العمليات المشتركة خصصت حافلات لنقل النازحين الذين يرغبون بالعودة الى مناطقهم في محافظة نينوى".

 

وأوضح أن "مخيمات الخازر وحسن شام (٣٧ كم شرقي الموصل ) شهدت عودة 142 نازحا فيما شهدت مخيمات الجدعة وحمام العليل ومدرج المطار جنوبي الموصل عودة 281 نازحا".

 

وأشار إلى أن هؤلاء النازحين عادوا إلى مناطقهم في البعاج، وتلعفر، وتل عبطة، والمحلبية، وحميدات، وكراج الشمال، والنهروان بالإضافة إلى داخل مركز الموصل" .. مؤكدا استمرار عودة العوائل النازحة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في نينوى بشمال العراق.

 


العراق

نازحون

مخيمات النزوح

الموصل

نينوى

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