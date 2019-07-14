النيابة تحقق مع صديقى سائق قُتل على يد فتاة حاول اغتصابها فى العياط

تحقق النيابة العامة بجنوب الجيزة، مع كلًا من "وائل.أ" وسائق و" إبراهم.م" من أصدقاء سائق الميكروباص الذى لقى مصرعه على يد فتاة فى العقد الثانى من عمرها، بعدما سددت له عدة طعنات نافذة، للتخلص من محاولته الاعتداء عليها جنسيًا، بعدما أشارت التحريات أن أحدهم يرتبط بعلاقة عاطفية مع الفتاة المتهمة.
وكشفت التحريات الأولية، إن الفتاة ترتبط بعلاقة عاطفية بشخص يدعى "وائل. أ " سائق، منذ عام، ويوم الحادث أثناء تنزههما بحديقة الحيوان بالجيزة، بصحبة صديق لهما يدعى "إبراهيم. م" وأثناء انصرافهم افترقوا بالزحام، وعندما اتصلت على حبيبها "وائل " أجاب شخص آخر، وادعى أنه عثر على الهاتف، وطلب منها لقاءه بقرية برنشت بالعياط، لتسليمها الهاتف.
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