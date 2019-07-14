النيابة تحقق مع صديقى سائق قُتل على يد فتاة حاول اغتصابها فى العياط

كتب أحمد الجعفرى

تحقق النيابة العامة بجنوب الجيزة، مع كلًا من "وائل.أ" وسائق و" إبراهم.م" من أصدقاء سائق الميكروباص الذى لقى مصرعه على يد فتاة فى العقد الثانى من عمرها، بعدما سددت له عدة طعنات نافذة، للتخلص من محاولته الاعتداء عليها جنسيًا، بعدما أشارت التحريات أن أحدهم يرتبط بعلاقة عاطفية مع الفتاة المتهمة.

وكشفت التحريات الأولية، إن الفتاة ترتبط بعلاقة عاطفية بشخص يدعى "وائل. أ " سائق، منذ عام، ويوم الحادث أثناء تنزههما بحديقة الحيوان بالجيزة، بصحبة صديق لهما يدعى "إبراهيم. م" وأثناء انصرافهم افترقوا بالزحام، وعندما اتصلت على حبيبها "وائل " أجاب شخص آخر، وادعى أنه عثر على الهاتف، وطلب منها لقاءه بقرية برنشت بالعياط، لتسليمها الهاتف.

وأضافت المتهمة أنها توجهت للقرية للحصول على الهاتف، والتقت بالقتيل "أ. ف" سائق، لكنه أخبرها أن صاحب الهاتف تواصل معه وحصل عليه، وعرض عليها توصيلها بسيارته إلى الطريق الصحراوى الغربى لاستقلال سيارة والعودة لمسكنها، فوافقته، وأثناء سيره بسيارته أمام مدق جبلي، طلب منها تقبيلها، إلا أنها رفضت، فاصطحبها داخل المدق الجبلى وهددها بسكين محاولا الاعتداء عليها جنسيا، فأوهمته بموافقتها، وعندما ترك السكين حصلت عليه، وسددت له عدة طعنات، فحاول اللحاق بها ، إلا أنها سددت له عدة طعنات أخرى.