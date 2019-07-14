النيابة تتسلم تقرير الحالة الصحية لعاطل طعنه عامل فى مصر القديمة

كتب سليم على

تسلمت نيابة مصر القديمة الجزئية تحت إشراف المستشار سمير حسن، المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، التقرير الطبى الخاص بحالة عاطل طعنه عامل بسبب خلافات الجيرة، وجاءت حالة المجنى عليه أنه مصاب بطعنة نافذة فى الصدر تسببت فى نزيف دموى.

كانت الأجهزة الأمن بالقاهرة ألقت القبض على عامل طعن عاطلا بسبب خلافات أسرية بمنطقة مصر القديمة، وتلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا من أحد المستشفيات وصول عاطل مصاب بطعنة أعلى الصدر، وبالانتقال والفحص وبعمل التحريات دلت أن وراء ارتكاب الواقعة أحد أقاربه بسبب خلافات أسرية بينهم.

وقرر النيابة فى وقت سابق حبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بطعن عاطل، بسبب خلافات آسرية، وطلبت تحريات المباحث حل الواقعة، ووجهت له النيابة تهمة الشروع فى القتل وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص واستخدامه بغير مسوغ أو سبب قانونى.