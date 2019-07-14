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المشدد 5 سنوات لعاطلين كونا تشكيل عصابى للسرقة بالإكراه فى النزهة

الأحد، 14 يوليه 2019 07:25 م
المشدد 5 سنوات لعاطلين كونا تشكيل عصابى للسرقة بالإكراه فى النزهة محكمة-ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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قصت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عاطلان بالسجن المشدد 5 سنوات، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه فى النزهة، حيث تم ضبطهما عقب قيامهما بسرقة صاحب كشك بالإكراه تحت تهديد السلاح، فى روض الفرج.

ووجهت النيابة إلى المتهمان " وليد.م" ،24سنة، "عمر.أ" 30 سنة، الشروع فى سرقة صاحب كشك بالإكراه تهديد السلاح، وذلك بعد أن قاما بإشهار أسلحة بيضاء فى وجهه أثناء توقفهما أمامه بحجة شراء بعض المتطلبات الشخصية لهم، ثم استوليا منه على مبلغ مالى، وهاتف محمول، وبعض محتويات الكشك، وفرا هاربين.

البداية كانت أثناء تفقد ضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج، وبصحبتهم قوة شرطية، الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث تناما إلى سمعهم صوت استغاثه، فتوجهوا إلى مكان الصوت، فتبين لهم وجود " محمد.ع " 38 سنة صاحب كشك، فى حالة ذعر، وتبين أنه مجهولان قاما بسرقته بالإكراه تحت تهديد السلاح.

وبتعقب خط سير المتهمان، تمكنت القوة الأمنية من ضبطهما، وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة فى الواقعة، كما تم أيضا ضبط المبلغ المالى المستولى عليه، بالإضافة إلى ضبط المسروقات، تم اقتيادهم إلى قسم روض الفرج، وبمواجهتهم أعتربا بتكوينهم فيما بينهما تشكيل عصابى، تخصص نشاطه فى سرقة المواطنين بالإكراه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيلا إلى النيابة العامة، التى احالتهم إلى الجنايات، التى قضت عليهم بالسجن المشدد 5 سنوات.

 


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روض الفرج

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