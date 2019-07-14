المشدد 15 سنة لخفير خصوصى لحيازته سلاح نارى ومخدرات بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، خفيرا خصوصيا بجمعية المهندسين، دائرة مركز بلبيس، بالسجن المشدد 15 سنة، لحيازته سلاح نارى ومواد مخدرة بقصد الإتجار.

صدر الحكم، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم، وفلبس صبحى.

تعود أحداث القضية رقم 9854 لسنة 2019 جنايات بلبيس، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط" م ع س " 40 سنة خفير بجمعية المهندسين، مقيم مركز بلبيس، لحيازته بندقية ألية، بدون تصريح، وكمية من مخدر البانجو بقصد الإتجار، وتم إحالته من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.