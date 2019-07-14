سوبر كورة
Ads
الأحد، 14 يوليه 2019 01:57 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية حوادث

المرور يضبط 3702 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الأحد، 14 يوليه 2019 01:24 م
المرور يضبط 3702 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملة مرورية-أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث بناء على تعليمات اللواء مصطفى شحاته مدير أمن الجيزة.
 
وتمكنت الإدارة بإشراف اللواء علاء متولى مدير المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 3702 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 80 مخالفة تجاوز سرعات و1540 مخالفة نموذج 125.
 
كما تم رصد 77 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى" موقف عشوائى"، وتم حجز 30 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و 32 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، و73 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 64 دراجة بخارية وسيارة.

حملات مرورية بالجيزة

رصد مخالفات

حملات ضبط مخالفين

امن الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية الأربعاء المقبل لمدة شهر

فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية الأربعاء المقبل لمدة شهر

قبل ماتفرح بشكلك العجوز.. تقارير تؤكد: face app يسرق بياناتك

قبل ماتفرح بشكلك العجوز.. تقارير تؤكد: face app يسرق بياناتك

تعرف على الفئة العمرية المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة هذا العام

تعرف على الفئة العمرية المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة هذا العام

مصر تحصد ذهبيتين فى البطولة الأفريقية للكاراتيه ببتسوانا

مصر تحصد ذهبيتين فى البطولة الأفريقية للكاراتيه ببتسوانا

شاهد.. حسين الشحات فى مغامرة بحرية بإسبانيا

شاهد.. حسين الشحات فى مغامرة بحرية بإسبانيا

بدء مؤتمر بمشيخة الأزهر للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

بدء مؤتمر بمشيخة الأزهر للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

موجز1.. مؤشرات تنسيق 2019.. 95% للطب و90% للأسنان بالجامعات الخاصة

موجز1.. مؤشرات تنسيق 2019.. 95% للطب و90% للأسنان بالجامعات الخاصة

التعليم: حاصرنا لجان "ولاد الأكابر" بامتحانات الثانوية بكاميرات وملاحظين

التعليم: حاصرنا لجان "ولاد الأكابر" بامتحانات الثانوية بكاميرات وملاحظين

ننشر أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2019

ننشر أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2019

تونس vs السنغال فى نصف نهائى أمم أفريقيا.. "نسور قرطاج" و"أسود التيرانجا" يرفعان شعار العودة من بعيد.. ساسى وساديو مانى فرسان الرهان بموقعة "الدفاع الجوى".. وعقدة المربع الذهبى تطارد كتيبة سيسيه

تونس vs السنغال فى نصف نهائى أمم أفريقيا.. "نسور قرطاج" و"أسود التيرانجا" يرفعان شعار العودة من بعيد.. ساسى وساديو مانى فرسان الرهان بموقعة "الدفاع الجوى".. وعقدة المربع الذهبى تطارد كتيبة سيسيه

شاهد فى دقيقة.. 3مصريين و5عرب يخوضون الانتخابات الكندية الفيدرالية المقبلة

شاهد فى دقيقة.. 3مصريين و5عرب يخوضون الانتخابات الكندية الفيدرالية المقبلة

فى ذكرى وفاة الأميرة الغارقة ..ماذا قال يوسف وهبى عن أسمهان؟

فى ذكرى وفاة الأميرة الغارقة ..ماذا قال يوسف وهبى عن أسمهان؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة