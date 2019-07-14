سوبر كورة
Ads
الأحد، 14 يوليه 2019 11:00 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية حوادث

المرور يضبط 14 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بالقاهرة

الأحد، 14 يوليه 2019 10:35 ص
المرور يضبط 14 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بالقاهرة حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية ، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور القاهرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رصد  14 سيارة متروكة و دراجة بخارية، خشية استخدمها فى العمليات الأرهابية، منها 3 سيارات تم تسليمها لمالكها و 5 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 6 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

 

 


حملات مرورية بالقاهرة

السيارات المتروكة

انتشار الاوناش بالطرق

مخالفات مرورية بالمحاور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

توقف حركة المرور أعلى دائرى المريوطية بسبب تصادم سيارتين

الأحد، 14 يوليه 2019 08:53 ص

مدير المرور يتفقد الطرق السريعة لتأمين رحلات المواطنين

الأحد، 14 يوليه 2019 08:40 ص

رادار المرور يضبط 1641 سيارة تسير بسرعات جنونية بالطرق العامة

الأحد، 14 يوليه 2019 08:38 ص

المرور يضبط 3812 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

السبت، 13 يوليه 2019 04:07 م

المرور يشن حملات بمواقف السيارات لمنع رفع تعريفة الركوب بالقاهرة والجيزة

السبت، 13 يوليه 2019 08:36 ص

مدير المرور يتفقد الطرق السريعة لتأمين رحلات المواطنين

السبت، 13 يوليه 2019 08:27 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. "بيرفسوا النعمة".. 5 مدن أوروبية تكافح السياحة

فيديو معلوماتى.. "بيرفسوا النعمة".. 5 مدن أوروبية تكافح السياحة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 14 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 14 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

اعرف نسب اشتراكات المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل × 5 معلومات

اعرف نسب اشتراكات المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل × 5 معلومات

تعرف على أسباب تكرار الحرائق مؤخرا.. ونصائح الخبراء لمنع اندلاعها

تعرف على أسباب تكرار الحرائق مؤخرا.. ونصائح الخبراء لمنع اندلاعها

الجزائر ضد نيجيريا فى صدام العمالقة بنصف نهائى أمم أفريقيا

الجزائر ضد نيجيريا فى صدام العمالقة بنصف نهائى أمم أفريقيا

عودة كولن دونيل وجوش سيجارا للموسم الجديد من Arrow

عودة كولن دونيل وجوش سيجارا للموسم الجديد من Arrow

طقس اليوم حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

طقس اليوم حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

بأقل من 5 جنيه.. تعرف على أرخص 7 أصناف خضار فى الأسواق

بأقل من 5 جنيه.. تعرف على أرخص 7 أصناف خضار فى الأسواق

وصفات طبيعية للتخلص من انتفاخ أسفل العين

وصفات طبيعية للتخلص من انتفاخ أسفل العين

تونس ترفع شعار النصر ضد السنغال فى أمم أفريقيا 2019

تونس ترفع شعار النصر ضد السنغال فى أمم أفريقيا 2019

صور.. "من كل حدب وصوب" ساحة الفرغل بأسيوط تجمع المحبين والباعة الجائلين والألعاب الشعبية.. التحطيب يخطف أنظار زائرى سلطان الصعيد الفرغل.. وهتافات الأطفال وأنغام المزمار والطبل البلدى تشعل الأجواء

صور.. "من كل حدب وصوب" ساحة الفرغل بأسيوط تجمع المحبين والباعة الجائلين والألعاب الشعبية.. التحطيب يخطف أنظار زائرى سلطان الصعيد الفرغل.. وهتافات الأطفال وأنغام المزمار والطبل البلدى تشعل الأجواء

4 صفقات يتخلى عنها الأهلى فى الميركاتو.. التجديد لرمضان يجمد التفاوض مع طاهر.. انضمام على جبر يحسم أمر أسامة جلال.. بقاء وليد أزارو يحرم حسام حسن من اللعب للأحمر.. والتعاقد مع ديانج يغلق ملف ضم لاعب أجنبى جديد

4 صفقات يتخلى عنها الأهلى فى الميركاتو.. التجديد لرمضان يجمد التفاوض مع طاهر.. انضمام على جبر يحسم أمر أسامة جلال.. بقاء وليد أزارو يحرم حسام حسن من اللعب للأحمر.. والتعاقد مع ديانج يغلق ملف ضم لاعب أجنبى جديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة