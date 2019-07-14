المؤبد لـ 9 متهمين وبراءة 31 فى قضية اقتحام مركز شرطة مطاى بالمنيا

كتب فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشاريين مصطفى عبد الواحد، ووائل شعبان، اليوم الأحد، بمعاقبة 12متهمًا حضوريًا بأحكام بالسجن لمدد متفاوتة، فيما برأت 31 آخرين في قضية اقتحام قسم شرطة مركز مطاي وقتل نائب المأمور ، خلال أحداث العنف التي شهدتها المحافظة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة عام 2013 .

وقضت المحكمة في جلسة اليوم ، بتأييد الحكم بالمؤبد 25 عامًا، ضد 9 متهمين باقتحام مركز شرطة مطاي، وقتل العقيد مصطفى العطار ، نائب مأمور قسم الشرطة، والسجن المشدد 3 سنوات ضد 2 آخرين، والسجن 15 عامًا ضد متهم آخر، كما برأت ذات المحكمة 31 آخرين حضوريًا لعدم كفاية الأدلة في نفس القضية.

ويذكر أن النيابة العامة قد أحالت المتهمين للجنايات خلال يناير 2014، واسندت لهم عدة تهم منها اقتحام وحرق وسرقة مركز شرطة مطاى، وقتل نائب مأمور القسم، والانتماء لجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، وتخريب منشآت حكومية.