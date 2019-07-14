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الكهرباء: 29 ألف و900 ميجاوات أقصى حمل للشبكة اليوم

الأحد، 14 يوليه 2019 08:44 م
الكهرباء: 29 ألف و900 ميجاوات أقصى حمل للشبكة اليوم محطات الكهرباء - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أقصى حمل وصلت له شبكة الكهرباء اليوم الأحد، هو 29 ألف و900 ميجاوات ، موضحا  فى بيان صحفى مساء اليوم، أنه حجم المتاح على الشبكة 47 ألف و300 ميجا وات، واحتياطى 17 ألف و 320 ميجاوات.
 
يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة، أعلنت فى وقت سابق عن أنه فى مجال إنتاج الطاقة الكهربائية تم إضافة قدرات خلال الفترة الماضية تزيد عن 25 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة وهو ما يزيد عن القدرات المتاحة عام 2013/2014 بإجمالى تكلفة استثمارية حوالى "278.4 مليار جنيه".
 
فيما تم إنجاز 26 محطة إنتاج طاقة كهربائية، تحتوي على 113 وحدة توليد كهرباء؛ لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25 ألف ميجاوات، ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالى، بإجمالى استثمارات ما يعادل 287 مليار جنيه، إلى جانب تطوير منظومة العدادات؛ للتغلب على مشكلات تحصيل فواتير الكهرباء والناتجة عن تدخل العنصر البشرى فى عملية قراءة العدادات والتحصيل.
 
 
 

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