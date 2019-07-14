الكهرباء: تدريب 970 أفريقى فى مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية

كتب على عبد الرحمن

قال الدكتور محمد مصطفى الخياط، الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الهيئة قد وضعت نصب أعينها مشروعات التعاون مع الدول الأفريقية متضمنة إدارة الموارد البشرية وذلك من خلال إعداد وتنظيم عدد من البرامج التدريبية "الفنية والمالية والإدارية" لعدد يصل إلى حوالى 970 متدرب من الدول الأفريقية فى مختلف التخصصات والتى تضمنت طاقة رياح، الطاقة الشمسية، الكتلة الإحيائية، وترشيد الطاقة وذلك بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الخارجية.

وأضاف الخياط، فى بيان لوزارة الكهرباء اليوم، أن ذلك يأتى تأكيداً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والقيادة السياسية المصرية لتدعيم أواصر التعاون مع الدول الإفريقية وتعزيز التواجد المصرى بهذه الدول، وفى إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة لبناء وإعداد الكوادر وبناء القدرات للاستثمار فى القدرات البشرية، وفى ظل تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وتسليم مصر رئاسة الدورة الثانية للجنة الوزارية الفنية المتخصصة للاتحادات المعنية بالنقل والبنية التحتية عبر القارية والإقليمية والطاقة والسياحة"STC ".

وأوضح الخياط، أن خطة التدريب الخاصة بالهيئة تستهدف خلال الفترة من 1/7/ 2019 إلى 30/6/2020 تدريب عدد من الكوادر الأفريقى يصل إلى حوالى من 180 إلى 200 متدرب وذلك من خلال تنظيم ورش عمل وإيفاد الخبراء، وإعداد برامج لبناء وتحسين تلك القدرات بالإضافة لنقل وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة وخاصة فى القارة الأفريقية حيث أن التدريب يعتبر إطار عمل متكامل فى منظومة تنمية الموارد البشرية لتحقيق أهداف ورؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتابع:" ويشيد دائما كافة المتدربين بالبرامج التدريبية التى تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ويؤكدوا على أنه سيتم نقل هذه المعارف والخبرات لزملائهم، ومن هذا المنطلق تؤكد الهيئة على استمرارها فى تقديم الدورات التدريبية والاستشارات والخبرات والدعم الفنى للأشقاء بكافة الدول الافريقية، لتحقيق المنفعة لكافة الأطراف من خلال التعاون فى مجالات الكهرباء للوفاء بأهداف التنمية لكافة دول القارة".

واختتم الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإشارة على قيام الهيئة أيضاً بتدريب عدد من الطلبة فى مصر يصل عددهم إلى حوالى 3805 طالب فى مختلف المجالات، مؤكدًا أن هذه الجهود تؤكد على أهمية التدريب للكوادر البشرية التى تعد العنصر الأساسى لتحقيق النجاح والوصول لأعلى درجات الجودة والكفاءة .​