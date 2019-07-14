القبض على 270 هاربا من أحكام قضائية بالقليوبية

القليوبية - نيفين طه

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 270 محكومًا عليهم، و16حكما جنائيا خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية ، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بضبط 270 محكومًا عليهم بإجمالى 8025 أحكام منفذة "832 حكمًا جزئيًا و215 حكمًا مستأنف"، وتحصيل 6750 جنيه غرامات، وتحرير 212 مخالفة.

كما تم ضبط 40 مخالفة وهى 5 أشغال طريق – 17 إزالة فورية – 8 بائع متجول – 10 فرش مؤقت .

كما شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت عن تحرير 925 مخالفة مرورية لقائدى السيارات.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء نبيل عدلى مدير مرور القليوبية، يفيد بتحرير 925 مخالفة مرورية و105مخالفة إنتظار خاطئ، و74 حالة تصالح فورى، وسحب 23 دراجة نارية، وحجز 6 وتحصيل مبلغ 11100 جنيه.

فيما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب 14 رخصة، و10 تصالح وتحصيل 2150 جنيه غرامة.