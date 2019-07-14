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القبض على 15 تاجر مخدرات بحملة أمنية على البؤر الإجرامية بالقليوبية

الأحد، 14 يوليه 2019 05:03 م
القبض على 15 تاجر مخدرات بحملة أمنية على البؤر الإجرامية بالقليوبية حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 15 تاجر مخدرات وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيى راضى رئيس المباحث ، بالقبض على 15  تاجر مخدرات خلال حملة أمنية شملت اقسام الخصوص والعبور وشبرا الخيمة وشبين القناطر وتم ضبط  كميات متنوعة من المواد المخدرة عباره عن 300 جرام من الهيروين المخدر، و600 جرام حشيش مخدر ،و 160 جرام استروكس و250 جرام بانجو ومبالغ مالية وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

 

 


الخانكة

مخدرات متنوعة

تجار مخدرات

مباحث القليوبية

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