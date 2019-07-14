القبض على عاطل قام بسرقة شاب بالإكراه فى المحلة

الغربية محمد طارق

ألقى ضباط البحث الجنائى بالمحلة وسمنود بمحافظة الغربية، القبض على عاطل قام بسرقة شاب بالإكراة أثناء أذان الظهر، وقام الأهالى بتصويره.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية يفيد بتمكن العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، من ضبط عاطل يدعى "ع ص ش" 29 سنة وشهرته أبو سنة، مقيم بمنطقة مساكن الجمهورية بالمحلة الكبرى، لقيامه بسرقة شاب وتثبيته بالإكراه والتعدى عليه بألفاظ خارجة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.