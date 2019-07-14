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القبض على عاطلين وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش في الغربية

الأحد، 14 يوليه 2019 12:43 ص
القبض على عاطلين وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش في الغربية المتهمين والمضبوطات
الغربية - محمد طارق

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ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية ، القبض على عاطلين وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائهم .
 
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية يفيد بتمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا ، والنقيب أحمد مهران معاون مباحث القسم من ضبط  " ا. ف. ا. س " و شهرته السيد سلامه  26 سنة عاطل و مقيم مساكن الجلاء ،  " ع.ع . ع. ب  "  وشهرته عبده 48 سنة عاطل و مقيم مساكن السلام ، وبحوزتهم 14 فرش حشيش ، سلاح ابيض مطواة ، هاتف محمول ، مبلغ مالي.
 
تم نقل المتهمين لديوان القسم وبمواجهتم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بغرض الاتجار ، وتم تحرير محضر بالواقعه واخطار النيابه لتولي التحقيق.
 
 

قسم ثان طنطا

مباحث الغربية

حشيش

مواد مخدرة

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