القبض على عاطلين وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش في الغربية

الغربية - محمد طارق

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية ، القبض على عاطلين وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائهم .

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية يفيد بتمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا ، والنقيب أحمد مهران معاون مباحث القسم من ضبط " ا. ف. ا. س " و شهرته السيد سلامه 26 سنة عاطل و مقيم مساكن الجلاء ، " ع.ع . ع. ب " وشهرته عبده 48 سنة عاطل و مقيم مساكن السلام ، وبحوزتهم 14 فرش حشيش ، سلاح ابيض مطواة ، هاتف محمول ، مبلغ مالي.

تم نقل المتهمين لديوان القسم وبمواجهتم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بغرض الاتجار ، وتم تحرير محضر بالواقعه واخطار النيابه لتولي التحقيق.