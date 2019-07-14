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القابضة للرى والصرف تجتمع لمتابعة خطة الإصلاح المالى والمؤسسى بشركاتها

الأحد، 14 يوليه 2019 01:06 م
القابضة للرى والصرف تجتمع لمتابعة خطة الإصلاح المالى والمؤسسى بشركاتها شركة الكراكات المصرية التابعة للشركة القابضة للرى والصرف
كتبت أسماء نصار

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عقدت الجمعية العمومية للشركة القابضة للرى والصرف "الكراكات المصرية – الرى للأشغال العامة – المصرية للرى والصرف" التابعة لوزارة الرى، اجتماعها أمس السبت، لبحث ومناقشة خطة الشركات الثلاث خلال الفترة القادمة لتعزيز دورها فى تنفيذ المشروعات التي تنفذها الوزارة، فى مجالات الرى والصرف، وحماية نهر النيل والشواطىء المصرية وأعمال التوسع الأفقى وعمليات الحماية من مخاطر السيول.

وتضمن جدول الاجتماع الموضوعات الخاصة بما تم تنفيذه خلال الأعوام الماضية منذ البدء فى تنفيذ خطة الإصلاح للشركات الثلات التى كلفت بها الحكومة وزارة الرى، والتى أظهرت قدرة الشركة على تجاوز الخسارة السابقة وتحقيق أول فائض ربحى خلال العام الماضى، حيث  تم التوجيه بضرورة مضاعفة حجم الإنتاج والأرباح خلال العام الحالى فى ظل إدارة المجلس الجديد للشركة مع التأكيد على ضرورة وجود تكامل فى الأنشطة التى تقوم بها ورش الوزارة وورش الشركة القابضة للرى والصرف، وتعظيم الاستفادة من معدات الوزارة والشركة.

كما تضمن أيضاً الاجتماع مناقشات إصلاح المعدات المتبقية بالشركة وما سيتم إصلاحه خلال الفترة القادمة  لتعظيم الاستفادة منها وتحقيق أعلى عائد، من خلال زيادة نسبة التشغيل الذاتى للشركة وتكامل الأنشطة بين معدات الشركة ومعدات الوزارة.


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القابضة للرى

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نهر النيل

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