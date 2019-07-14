العمليات المشتركة العراقية: وصلنا إلى مناطق استغلها داعش قبل 2014

بغداد(أ ش أ)

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الأحد، أن القوات الأمنية وصلت إلى مناطق خالية استغلها تنظيم "داعش" الإرهابى قبل عام "2014"، مشيرا إلى أن هذه القوات قطعت أكثر من نصف الصحارى ضمن عملية (إرادة النصر).

وقال المتحدث باسم القيادة العميد يحيى رسول - فى تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "عملية إرادة النصر مستمرة من أجل تحقيق أهدافها فى تفتيش صحراء العراق التى تربط ثلاث محافظات هى: صلاح الدين، ونينوى، والأنبار وصولاً إلى نقطة النهاية، وهى الحدود مع سوريا"، مؤكدا أن جميع القوات العسكرية فى العراق اشتركت فى هذه العملية لتعقب داعش .

وأضاف أنه " خلال الأيام الثلاثة الماضية تمكنت القوات الأمنية من تدمير العديد من الأنفاق والكهوف، بالإضافة إلى مواقع لوجيستية للإرهابيين والسيطرة على المركبات المفخخة ووثائق هامة، وقتل واعتقال إرهابيين" .

وأشار إلى أن هذه المناطق الخالية التى توصلت إليها القوات الأمنية كان يستغلها تنظيم داعش قبل عام 2014، وكانت مركزاً هاما للتدريب والتخطيط .. ومن هناك انطلقت العمليات الإرهابية فى كثير من مدن العراق، وبسببها سقطت المدن واحدة تلو الأخرى بيد تنظيم داعش.

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية قد أعلنت الأسبوع الماضى انطلاق عملية "إرادة النصر" فى 3 محافظات، مؤكدة أن العملية تمتد إلى الحدود الدولية مع سوريا.

ويعتبر عام 2014 الأسوأ على مستوى الوضع الإنسانى فى العراق بسبب موجة النزوح التى ضربت عددا من المدن بعد سيطرة مسلحى تنظيم "داعش" عليها .