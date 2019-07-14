سوبر كورة
Ads
الأحد، 14 يوليه 2019 09:31 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

العمليات المشتركة العراقية: وصلنا إلى مناطق استغلها داعش قبل 2014

الأحد، 14 يوليه 2019 09:29 ص
العمليات المشتركة العراقية: وصلنا إلى مناطق استغلها داعش قبل 2014 الجيش العراقى ـ صورة أرشيفية
بغداد(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الأحد، أن القوات الأمنية وصلت إلى مناطق خالية استغلها تنظيم "داعش" الإرهابى قبل عام "2014"، مشيرا إلى أن هذه القوات قطعت أكثر من نصف الصحارى ضمن عملية (إرادة النصر).

وقال المتحدث باسم القيادة العميد يحيى رسول - فى تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "عملية إرادة النصر مستمرة من أجل تحقيق أهدافها فى تفتيش صحراء العراق التى تربط ثلاث محافظات هى: صلاح الدين، ونينوى، والأنبار وصولاً إلى نقطة النهاية، وهى الحدود مع سوريا"، مؤكدا أن جميع القوات العسكرية فى العراق اشتركت فى هذه العملية لتعقب داعش .

وأضاف أنه " خلال الأيام الثلاثة الماضية تمكنت القوات الأمنية من تدمير العديد من الأنفاق والكهوف، بالإضافة إلى مواقع لوجيستية للإرهابيين والسيطرة على المركبات المفخخة ووثائق هامة، وقتل واعتقال إرهابيين" .

وأشار إلى أن هذه المناطق الخالية التى توصلت إليها القوات الأمنية كان يستغلها تنظيم داعش قبل عام 2014، وكانت مركزاً هاما للتدريب والتخطيط .. ومن هناك انطلقت العمليات الإرهابية فى كثير من مدن العراق، وبسببها سقطت المدن واحدة تلو الأخرى بيد تنظيم داعش.

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية قد أعلنت الأسبوع الماضى انطلاق عملية "إرادة النصر" فى 3 محافظات، مؤكدة أن العملية تمتد إلى الحدود الدولية مع سوريا.

ويعتبر عام 2014 الأسوأ على مستوى الوضع الإنسانى فى العراق بسبب موجة النزوح التى ضربت عددا من المدن بعد سيطرة مسلحى تنظيم "داعش" عليها .

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف نسب اشتراكات المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل × 5 معلومات

اعرف نسب اشتراكات المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل × 5 معلومات

مواعيد مباريات اليوم الأحد 14 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 14 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على أسباب تكرار الحرائق مؤخرا.. ونصائح الخبراء لمنع اندلاعها

تعرف على أسباب تكرار الحرائق مؤخرا.. ونصائح الخبراء لمنع اندلاعها

الجزائر ضد نيجيريا فى صدام العمالقة بنصف نهائى أمم أفريقيا

الجزائر ضد نيجيريا فى صدام العمالقة بنصف نهائى أمم أفريقيا

عودة كولن دونيل وجوش سيجارا للموسم الجديد من Arrow

عودة كولن دونيل وجوش سيجارا للموسم الجديد من Arrow

طقس اليوم حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

طقس اليوم حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

بأقل من 5 جنيه.. تعرف على أرخص 7 أصناف خضار فى الأسواق

بأقل من 5 جنيه.. تعرف على أرخص 7 أصناف خضار فى الأسواق

وصفات طبيعية للتخلص من انتفاخ أسفل العين

وصفات طبيعية للتخلص من انتفاخ أسفل العين

تونس ترفع شعار النصر ضد السنغال فى أمم أفريقيا 2019

تونس ترفع شعار النصر ضد السنغال فى أمم أفريقيا 2019

صور.. "من كل حدب وصوب" ساحة الفرغل بأسيوط تجمع المحبين والباعة الجائلين والألعاب الشعبية.. التحطيب يخطف أنظار زائرى سلطان الصعيد الفرغل.. وهتافات الأطفال وأنغام المزمار والطبل البلدى تشعل الأجواء

صور.. "من كل حدب وصوب" ساحة الفرغل بأسيوط تجمع المحبين والباعة الجائلين والألعاب الشعبية.. التحطيب يخطف أنظار زائرى سلطان الصعيد الفرغل.. وهتافات الأطفال وأنغام المزمار والطبل البلدى تشعل الأجواء

4 صفقات يتخلى عنها الأهلى فى الميركاتو.. التجديد لرمضان يجمد التفاوض مع طاهر.. انضمام على جبر يحسم أمر أسامة جلال.. بقاء وليد أزارو يحرم حسام حسن من اللعب للأحمر.. والتعاقد مع ديانج يغلق ملف ضم لاعب أجنبى جديد

4 صفقات يتخلى عنها الأهلى فى الميركاتو.. التجديد لرمضان يجمد التفاوض مع طاهر.. انضمام على جبر يحسم أمر أسامة جلال.. بقاء وليد أزارو يحرم حسام حسن من اللعب للأحمر.. والتعاقد مع ديانج يغلق ملف ضم لاعب أجنبى جديد

مرشح جمهورى يشترط وجود رجل "مِحرم" لعقد لقاء مع صحفية أمريكية

مرشح جمهورى يشترط وجود رجل "مِحرم" لعقد لقاء مع صحفية أمريكية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة