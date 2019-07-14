"العليا للتنسيق" تخفض درجة النجاح فى اختبارات القدرات لـ60 % بدلا من 70%

وائل ربيعى

قررت اللجنة العليا للتنسيق، أن تكون درجة النجاح فى اختبارات القدرات لجميع الكليات 60 بالمائة بدلا من 70 % مثلما كان فى السابق، مشيرة إلى أن اختبارات القدرات مستمرة أعمالها حتى يوم 20 يوليو الجارى.

كان السيد عطا ، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف العام على التنسيق، أعلن صباح اليوم الأحد ، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 79 ألف طالب وطالبة على موقع تنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد 2019 – 2020.

وأضاف رئيس قطاع التعليم بالوزارة ، أن الموقع الإلكتروني للتنسيق مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، مشيرًا إلى أن الموقع متاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة إلى فروع مكتب التنسيق بالجامعات.

يذكر أن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بدأت السبت الماضي، وتستمر حتى 20 يوليو الجاري، لكليات "الإعلام، التربية الرياضية، التربية الفنية، التربية الموسيقية، الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية".