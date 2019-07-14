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بعد صفقة الأسلحة لتايوان..

الصين تجرى تدريبات عسكرية على الساحل الجنوبى الشرقى

الأحد، 14 يوليه 2019 08:32 ص
الصين تجرى تدريبات عسكرية على الساحل الجنوبى الشرقى تدريبات عسكرية - صورة أرشيفية
(رويترز)

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قالت وزارة الدفاع الصينية، إن الجيش الصيني أجرى في الآونة الأخيرة تدريبات جوية وبحرية بمحاذاة الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد في أعقاب أحدث صفقة بيع أسلحة من الولايات المتحدة إلى تايوان التي تعتبرها الصين إقليما منشقا.

وأضافت الوزارة في بيان مقتضب إن الجيش الصيني أجرى هذه المناورات في "الأيام الأخيرة" دون تحديد موقع هذه التدريبات على وجه الدقة.

وقالت دون ذكر تفاصيل إن "هذه التدريبات كانت ترتيبات روتينية وفقا للخطط السنوية للقوات المسلحة".

ويعد ساحل الصين الجنوبي الشرقي أحد أكثر مناطق الصين حساسية لمواجهته تايوان عبر مضيق تايوان . وتعتبر الصين تايوان الديمقراطية إقليما منشقا يجب استعادته بالقوة إذا لزم الأمر.

وقالت الصين يوم الجمعة إنها ستفرض عقوبات على شركات أمريكية مشاركة في صفقة لبيع دبابات وصواريخ ومعدات لتايوان بقيمة 2.2 مليار دولار قائلة إن الصفقة تضر بسيادتها وأمنها القومي. وصدر هذا البيان في الوقت الذي تزور فيه الرئيسة التايوانية تساي إينج وين نيويورك في توقف عابر وهي طريقها لزيارة أربع دول حليفة بمنطقة الكاريبي وهي الجولة التي أثارت أيضا غضب الصين وأدت إلى زيادة توتر العلاقات الصينية الأمريكية المتوترة أصلا بسبب حرب تجارية مريرة بين الطرفين.

وقال المكتب الرئاسي بتايوان في بيان اليوم الأحد نقلا عن تساي مينغ-ين نائب الأمين العام لمجلس الأمن القومي إن الرئيسة تساي تحدثت هاتفيا مع نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي أثناء وجودها بالولايات المتحدة والتقت مع أعضاء آخرين بمجلسي الشيوخ والنواب دون أن تذكر أسماء. 

 


الصين

تايوان

اسلحة

امريكا

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