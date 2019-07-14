الصين تجرى تدريبات عسكرية على الساحل الجنوبى الشرقى

(رويترز)

قالت وزارة الدفاع الصينية، إن الجيش الصيني أجرى في الآونة الأخيرة تدريبات جوية وبحرية بمحاذاة الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد في أعقاب أحدث صفقة بيع أسلحة من الولايات المتحدة إلى تايوان التي تعتبرها الصين إقليما منشقا.

وأضافت الوزارة في بيان مقتضب إن الجيش الصيني أجرى هذه المناورات في "الأيام الأخيرة" دون تحديد موقع هذه التدريبات على وجه الدقة.