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الصحة السعودية: لا حالات وبائية أو أمراض محجرية بين الحجاج

الأحد، 14 يوليه 2019 10:53 ص
الصحة السعودية: لا حالات وبائية أو أمراض محجرية بين الحجاج الحجاج - أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أكدت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، أنها لم تسجل حتى الآن أي حالات وبائية أو أمراض محجرية بين الحجاج القادمين والوضع الصحي مطمئن.

وقالت فى بيان نشرته جريدة الرياض السعودية: "إنها تُركز في مقدم أولوياتها على النواحي الوقائية للحجاج، وتتابع المستجدات والمتغيرات التي تطرأ على الوضع الصحي عالميًّا، بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية، مثل مراكز مراقبة الأمراض الدولية "، مشيرة إلى أنها اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية ومنها إصدار الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في القادمين في موسم الحج حسب المتغيرات الوبائية العالمية, وتعميمها على جميع الدول التي يفد منها الحجيج عبر سفارات خادم الحرمين الشريفين وممثلياتها في الخارج للعمل بموجبها عند منح تأشيرات العمرة والحج, إضافة إلى تفعيل مراكز المراقبة الصحية بمنافذ دخول الحجاج.

وأوضحت  أن عدد الحجاج القادمين عبر المنافذ الصحية الذين قدمت الوزارة لهم الخدمات الوقائية بلغ منذ 1 ذو القعدة حتى الآن 257.981 حاجا ، فيما بلغت النسب العامة لالتزام الحجاج باللقاحات الوقائية حتى تاريخه 87.4 % ‏ للحمى الشوكية و 67.3 % للحمى الصفراء و95.3 % لشلل الأطفال ‏.


السعودية

موسم الحج

موسم حج 2019

الحجيج

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