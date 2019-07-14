السيطرة على حريق بعقار واحتراق محتويات شقة فى أسيوط

أسيوط – هيثم البدرى

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسيوط، من السيطرة على حريق شب في شقة بالدور الأرضي بعقار مكون من خمس طوابق دون خسائر بشرية

كان العميد حمدي هاشم ، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط ، تلقى إخطارا من العقيد حاتم الخشت ، مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود من سكان شارع المنياوي بجوار ابراج المهندسين ، بوجود حريق ، وبالانتقال تبين صحة البلاغ وتبين نشوب حريق بشقة سكنية بالدور الأول بمنزل مكون من 5 طوابق وأسفر الحريق عن احتراق محتويات الشقة بالكامل ، وتم السيطرة عليه ،وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.