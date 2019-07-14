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السيطرة على حريق بعقار واحتراق محتويات شقة فى أسيوط

الأحد، 14 يوليه 2019 10:47 م
السيطرة على حريق بعقار واحتراق محتويات شقة فى أسيوط السيطرة على حريق - أرشيفية
أسيوط – هيثم البدرى

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تمكنت قوات الحماية المدنية  بأسيوط، من السيطرة على حريق شب في شقة بالدور الأرضي بعقار مكون من خمس طوابق دون خسائر بشرية

كان العميد حمدي هاشم ،  رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط ،  تلقى إخطارا من العقيد حاتم الخشت  ، مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد  ورود من سكان شارع المنياوي بجوار ابراج المهندسين ، بوجود حريق ،  وبالانتقال تبين صحة البلاغ وتبين نشوب  حريق  بشقة سكنية بالدور الأول بمنزل مكون من 5 طوابق وأسفر الحريق عن احتراق محتويات الشقة بالكامل ، وتم السيطرة عليه ،وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

 

 


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