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السيسى خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية: المؤشرات الإيجابية تحققت بوعى الشعب

الأحد، 14 يوليه 2019 05:59 م
السيسى خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية: المؤشرات الإيجابية تحققت بوعى الشعب الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى باللجنة الوزارية الاقتصادية، حيث عرضت اللجنة على الرئيس مؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال عام 2018 / 2019.

 

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المؤشرات أكدت أن مصر حققت أعلى ثالث نمو اقتصادى على مستوى العالم بمقدار 5.6%. 

وأشار إلى أن المؤشرات أوضحت انخفاض معدل التضخم السنوي ليصل إلى 8.9٪؜ لشهر يونيو 2019 مقابل 13.8٪؜ لذات الشهر من العام الماضي"، مما يدل على وجود تطور إيجابي منتظم للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل المؤسسات العالمية المتخصصة.

 

من جانبه، أكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع أن تلك المؤشرات الإيجابية تحققت بعطاء ووعي وصبر الشعب المصري العظيم.


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اللجنة الاقتصادية

مؤشرات الاقتصاد المصري

السيسي

اليوم السابع بلس

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