السلطات اليونانية تجلى عشرات المواطنين من منازلهم أعقاب فياضانات

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أجلت السلطات اليونانية عشرات المواطنين من المنازل التى غمرتها المياه جراء فيضانات اجتاحت غربى البلاد.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، اليوم الأحد أن تلك العواصف العاتية التي تشهدها اليونان في الوقت الحالي تعد أمرًا غير معتاد؛ حيث إن فصول الصيف عادة ما تكون حارة وجافة.

وأفادت بأن الفيضانات التي وقعت في أعقاب العاصفة الأخيرة أسفرت عن تدمير الطرق بالقرب من مدينتي /نافباكتوس/ و/باتراس/ غربي البلاد؛ وهو الأمر الذي أدى إلى غلق طريق رئيسي لعدة ساعات.

من جهته، صرح مسئول بخدمة الإطفاء بأن "العديد من المنازل والمتاجر غمرتها المياه بالقرب من مدينة /نافباكتوس/.. كما لحقت أضرار بالمنازل، والمتاجر، والسيارات".

وأشارت الشبكة الأوروبية إلى أن 7 أشخاص لقوا مصرعهم - من بينهم ستة سائحين - فيما أُصيب أكثر من 100 آخرين بجروح يوم /الخميس/ الماضي إثر اجتياح عاصفة شمالي اليونان.