السلطات الأمريكية تبدأ حملات مداهمة لترحيل المهاجرين غير القانونيين

واشنطن /أ ش أ/

بدأت سلطات الهجرة بالولايات المتحدة، اليوم الأحد، تنفيذ حملات مداهمة فى عدة مدن تستهدف ترحيل 2000 مهاجر بدون وثائق قانونية، ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية بمغادرة الأراضى الأمريكية.

قال مسئولو هيئة الهجرة والجمارك الأمريكية، إن هذه الحملات تركز على من وصلوا إلى الأراضى الأمريكية خلال الفترة الأخيرة فى مدن (أطلانطا وبالتيمور وشيكاجو ودينفر وهيوستن ولوس أنجيلوس وميامى ونيويورك وسان فرانسيسكو، ونيو أورليانز)، مشيرن إلى أن حملات نيو أورليانز تأجلت خلال عطلة الأحد بسبب إعصار بارى الاستوائي.

من جانبه، قال كين كوتشنيللى القائم بأعمال مدير هيئتى المواطنة والهجرة الأمريكية، إن هؤلاء المهاجرين غير القانونيين تلقوا أحكامًا فيدرالية بالترحيل، مؤكدًا أن الأولوية ستكون للقبض على مرتكبى الجرائم العنيفة على وجه الخصوص.

وأوضح كوتشنيللي، أن ممثلى السلطات الأمريكية لا يستغلون مزاعم بعبور الحدود بصورة غير قانونية أو ارتكاب جنحة كسبب للاعتقال خلال تلك الحملات.